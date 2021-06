David Goffin, blessé à la cheville, est forfait pour Wimbledon

David Goffin ne participera pas à Wimbledon du 28 juin au 11 juillet, annonce la RTBF ce jeudi. Le Belge souffre d’une blessure à la cheville qui l’a poussé à l’abandon au tournoi de Hall lundi dernier.

« La cheville, cela ne va pas du tout », avait alors déclaré Goffin après son abandon. « Comme c’était un match plutôt tranquille, je me suis dit d’essayer de le gagner sur une jambe, sachant que je bénéficierais d’un ou deux jours de repos par la suite, mais ce n’était pas possible. La cheville me faisait trop mal. Même si j’avais gagné aujourd’hui, je me serais retiré directement. »