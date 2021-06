La Flandre et la Wallonie passent en zone orange: quels sont les changements?

Le passage de la Flandre et de la Wallonie en zone orange n’aura pas une grande incidence à l’intérieur de nos frontières. Mais permet quelques assouplissements à l’entrée de certains pays. Explications.

Après plusieurs mois passés en zone rouge, la Flandre et la Wallonie repassent en orange sur la carte des voyages du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), conformément à ce qu’avait annoncé, vendredi dernier, le virologue Steven Van Gucht. Les indicateurs de l’épidémie sont en baisse soutenue depuis plusieurs semaines maintenant. L’incidence du coronavirus – soit le nombre de nouveaux cas par tranche de 100.000 habitants – étant passée sous la barre des 150 sur deux semaines (ce qui n’est pas le cas à Bruxelles), la Flandre et la Wallonie ont donc pu repasser en orange sur la carte de l’ECDC.