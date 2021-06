Météo: les orages arrivent sur la Belgique

Ce jeudi, au fil de la soirée, les nuages s’accumuleront petit à petit sur notre territoire. Et en fin de soirée, un orage devrait gagner le pays depuis la France, provoquant de fortes averses et de rafales de vent pouvant atteindre 70 à 80 km/h. Les minima de la nuit resteront élevés et oscilleront entre 18°C au littoral ou en Hautes Fagnes et 20 à 21°C sur la partie centrale du pays. En dehors des orages, le vent deviendra faible.

Les orages s’évacueront vendredi matin vers les Pays-Bas, mais de nouveaux se développeront dans l’après-midi, principalement dans l’ouest et le centre du territoire.