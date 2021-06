Bourse de Bruxelles - Des prises de bénéfices après six séances de hausse

Dix-sept de ses éléments étaient teintés de rouge alors que Colruyt (47,84) se démarquait par un rebond de 4,34 pc après avoir plongé de 11,42 pc la veille. arGEN-X (265,60) et Galapagos (64,11) remontaient également de 1,30 et 0,66 pc, UCB (85,48) et Solvay (109,70) perdant par contre 0,05 et 1,22 pc. AB InBev (65,00) et KBC (66,80) se dépréciaient de 0,52 et 0,45 pc, Ageas (49,56) cédant 0,24 pc. Les plus fortes baisses revenaient à Aperam (44,93) et Umicore (49,39) avec des reculs de 3,31 et 3,08 pc. Proximus (17,27) et Telenet (31,90) valaient 1,99 et 0,93 pc de moins que la veille, Orange Belgium (19,68) repartant par ailleurs de 0,10 pc à la hausse tandis que Bpost (10,30) reperdait 2,46 pc. Sofina (351,20) et GBL (93,50) étaient négatives de 0,62 et 0,47 pc, Elia (93,35) et Melexis (88,50) de 0,80 et 0,95 pc.