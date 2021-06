Coluche est vivant… sans blague, meeerde!

S’il n’était pas mort il y a 35 ans dans un accident de la route, que serait devenu Coluche ? Aurait-il survécu à l’ère de #MeToo, de la cancel culture et des gilets jaunes ? Serait-il au bûcher ou au pinacle ?

Ce samedi, cela fera 35 ans que Coluche s’est pris de plein fouet ce que Renaud appelait un « putain de camion ». Les moins de 40 ans n’ont sans doute pas idée du séisme que sa mort provoqua, comme celle de Serge Gainsbourg cinq ans plus tard. A la veille de ce drame de la route, Michel Colucci, 41 ans, est au sommet de sa célébrité. A la radio, sur scène, au cinéma… il est partout. Et partout, il fait sensation, provoquant la surprise, la controverse, la rigolade et parfois le scandale.

Ses sketches souvent borderline prennent pour protagonistes un Arabe, un flic, un violeur… Avec son costume en salopette rayée bleu et blanc, Coluche incarne un personnage à chemin entre commedia dell’arte, cabaret et cirque, qui ressemble à un clown aviné, voire au « gros dégueulasse » de Reiser.

Les intentions de ce personnage sanguin, criard et burlesque ont beau être claires, tout le monde n’a pas le dictionnaire du second degré, ni sa traduction.