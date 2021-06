Explosion des cas de Covid à Moscou: de nouveaux variants suspectés

La capitale russe suspecte de « nouveaux variants » du coronavirus, a estimé jeudi le maire de Moscou pour expliquer la soudaine aggravation de l’épidémie dans la ville, où la campagne de vaccination patine depuis des mois.

« Le plus probable, c’est que nous sommes confrontés à de nouveaux variants, plus agressifs et qui se répandent plus rapidement », a estimé Sergueï Sobianine durant une réunion par visoconférence avec des responsables gouvernementaux chargés de la lutte contre le Covid.

Il a relevé que les cas détectés quotidiennement dans la capitale sont passés en quelques jours de « 3.000 à 7.000 et demain (vendredi), selon des données préliminaires, le nombre pourrait être de plus de 9.000 ».

« C’est le triple, c’est une dynamique énorme que nous n’avions pas observée lors des vagues précédentes », a-t-il ajouté.