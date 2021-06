Voyages: le test PCR, ce trésor wallon (presque) introuvable

Maxime, tu peux m’aider ? Ça fait une heure que je galère pour décrocher un test PCR avant la fin du mois. Comment je vais faire pour partir en vacances le 1er juillet ? » Il y a cette petite pointe de jalousie face aux candidats au départ, et puis l’étonnement. On pensait que tout allait bien. Que la Belgique pouvait même un peu se la jouer avec sa capacité de 110.000 tests quotidiens, son lancement du coronapass européen deux semaines avant tout le monde… C’était sans compter sur la Wallonie. Car à Bruxelles, franchement, aucun souci. Il suffit de se rendre sur le site brussels.testcovid.be, de cocher que vous êtes prêt à payer pour un test PCR spécial voyage et vous aurez ensuite un large choix dans les huit centres de la capitale jusqu’à la fin du mois.