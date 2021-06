En Iran, les ultraconservateurs vont s’emparer de la présidence

Les Iraniens sont appelés à élire leur nouveau président ce vendredi. Hassan Rohani, après deux mandats, ne peut plus se présenter. En réalité, les jeux sont faits et il s’agit en quelque sorte d’une première car, jusqu’ici, depuis la naissance de la république islamique en 1979, l’élection du président comportait toujours une dose de compétition, schématiquement entre les « modérés » (ou « réformistes ») et les « conservateurs » au sein du régime chiite. Rien de tout cela en ce 18 juin même si quatre candidats s’affrontent.