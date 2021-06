Basket: battues par la Bosnie, les Belgian Cats n’ont déjà plus droit à l’erreur

De candidate à une médaille, la Belgique est redevenue, en une seule défaite, simple outsider, son statut depuis 4 ans. Car sa marge d’erreur frise déjà le néant. La première place du groupe n’est pas encore inaccessible, mais elle ne dépend plus exclusivement de leurs deux derniers matches de poule, qu’il faudra remporter, dès ce vendredi face à la Slovénie, attendue plus redoutable encore que la Bosnie, et dimanche contre la Turquie. Deux rencontres déjà décisives que les Belges devront gérer sous haute pression, alors que c’est avant tout mentalement qu’elles ont failli. La progression qu’elles affirmaient sur ce plan a donc été balayée d’entrée !