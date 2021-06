La paix sociale sur le rail 2021-2022 est soumise au vote

Le rendez-vous direction/syndicats est pris pour le 1er juillet. Ils donneront les résultats des votes qui se seront clôturés le 29 juin. L’enjeu : la paix sociale sur le rail belge en 2021 et 2022. Et ce n’est pas simple. La situation risque d’être assez typique de cette période covid : les travailleurs qui ont fait des efforts pour que le chemin de fer fonctionne durant cette période compliquée demandent de la reconnaissance (plutôt sonnante et trébuchante) tandis que les entreprises, qui ont pris l’impact financier de front, tentent de retrouver un cap budgétaire et de réduire les dettes.