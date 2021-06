La start-up allemande Gorillas va livrer des provisions à Anvers et à Bruxelles

À l'heure actuelle, Gorillas opère déjà à partir de plus de 60 entrepôts à Paris, Amsterdam, Londres, Berlin et Munich. Récemment, des entrepôts ont également été ouverts à Anvers et à Bruxelles.

Les habitants pourront commander 1.500 articles fréquemment utilisés via l'application Gorillas. Selon l'entreprise, cela peut se faire à des prix de supermarché. Le tarif de livraison est de 1,80 euros.

"Nous constatons sur le marché un besoin croissant de flexibilité et de produits frais et locaux. Nous sommes donc convaincus que Gorillas deviendra bientôt la solution de référence pour les courses quotidiennes et hebdomadaires en Belgique", prédit Luc van Emmerik, directeur général de Gorillas pour le Benelux. "Pour y parvenir, nous travaillons en étroite collaboration avec les producteurs et fournisseurs locaux. De cette façon, nous voulons offrir un assortiment local dans chaque ville en plus des marques familières."