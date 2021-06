De Bruyne déterminant, Mertens inoffensif: les bulletins des Diables contre le Danemark

Les Diables rouges ont renversé le Danemark, ce jeudi soir, pour le compte de la deuxième journée de phase de groupes de l’Euro 2020. Thorgan Hazard et Kevin De Bruyne ont répondu au but précoce de Poulsen.

Le meilleur : 8 De Bruyne : Son entrée de jeu a été décisive, elle a remis de l’ordre dans le milieu de terrain où les Danois ont dicté leur loi en première période. Il a non seulement soulagé Tielemans et Meunier sur le côté droit, mais il a également été très présent offensivement, à gauche, à droite et au milieu. Il crochète intelligemment dans la surface pour mieux donner le ballon de l’égalisation à Thorgan Hazard. Et puis donne l’avantage du gauche à la fois puissante et précise qui a surpris Schmeichel.