Défibrillateur implantable: mode d’emploi

Comment fonctionne le défibrillateur automatisé qui va être implanté dans la poitrine de Christian Eriksen ? Comme le pacemaker, le défibrillateur automatisé implantable (DAI) est, lui aussi, un stimulateur du rythme cardiaque mais avec une fonction supplémentaire, et non des moindres, celle de relancer un cœur arrêté. « C’est une sorte de mini-centrale de réanimation interne », explique le docteur Sébastien Marchandise, cardiologue et rythmologue aux cliniques universitaires Saint-Luc. « Grâce à une sonde, le stimulateur détecte l’activité électrique du cœur et si un trouble grave est détecté, le défibrillateur envoie un choc électrique au cœur pour le relancer. »