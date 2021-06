Tim Wellens contraint de renoncer au Tour de France

En proie à des problèmes de santé depuis quelques semaines, Tim Wellens a été contraint de déclarer forfait pour le championnat de Belgique de cyclisme, dimanche à Waregem. Il ne prendra pas non plus le départ du Tour de France le 26 juin à Brest. Son équipe Lotto Soudal a annoncé ce double forfait jeudi.

Wellens, 30 ans, ne se sent pas capable d’aller assez loin lors des efforts importants. « En ce moment, mon corps ne réagit pas comme je le voudrais aux stimuli de l’entraînement. Les puissances, nécessaires pour être performant sur le Tour, je ne peux pas les pédaler en ce moment », a confié un Tim Wellens ému dans un communiqué de presse. « Je ne sais pas encore quelle est la raison. Quelque chose ne va pas et cela doit être résolu. Je me rends maintenant en Belgique pour passer des examens supplémentaires. En concertation avec l’équipe, j’ai décidé de ne pas prendre de risques pour le reste de la saison. »