D1A: Roman Yaremchuk devrait rapporter 25 millions à La Gantoise!

Il y a quelques semaines, elle avait décidé qu’il ne partirait pas pour moins de 15 millions, sa cote sur le site de référence Transfermarkt. Mais au fil de ses prestations à l’Euro (déjà 2 buts et 1 assist), son prix ne cesse de grimper, au point que La Gantoise espère maintenant le vendre contre un chèque de 25 millions, les clubs les plus intéressés étant la Lazio, Arsenal et Wolverhampton. Un prix qui pourrait encore augmenter si l’Ukraine passait le premier tour, et si Yaremchuk continuait à être efficace.

De quoi menacer le record de vente du club, établi il y a un an lors du passage de Jonathan David à Lille pour 27 millions. La plus-value sur Yaremchuk sera de toute façon énorme puisque Gand l’avait acheté… 2 millions au Dynamo Kiev, à l’été 2017. Avec 61 buts en 152 matches, toutes compétitions confondues, dont 23 cette dernière saison (20 en championnat et 3 en coupes), il aura largement rempli son contrat…