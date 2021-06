Edito: déjà qualifiés!

Ce n’est pas Roberto Martinez, toujours mesuré et posé, qui nous démentira. Il y a quelques semaines, il se montrait assez méfiant à l’idée d’aller défier la Russie, puis le Danemark sur leur pelouse. Le début de match à Copenhague lui a donné raison. La Belgique a finalement assuré avec l’étiquette de numéro 1 mondial collée au dos. La tête froide en toutes circonstances, les Diables ont obtenu leur ticket pour les huitièmes de finale après deux matches et ce, avant d’affronter la Finlande, la formation la plus faible du groupe. Le programme imaginé par Martinez, celui censé permettre aux Belges d’atteindre la finale à Wembley le 11 juillet prochain est actuellement respecté. À Copenhague, les montées au jeu de Kevin de Bruyne, Eden Hazard et Axel Witsel constituent de surcroît des motifs de satisfactions et d’espoir pour tout un pays.