Le ministre de la Justice veut une tolérance zéro contre les excès de vitesse

La pandémie de coronavirus n’a pas incité les Belges à lever le pied, puisque les chiffres des excès de vitesse ont augmenté malgré les périodes de confinement et la baisse de 20 % du trafic dans notre pays. Ainsi, si l’on dénombrait 4.042.196 excès de vitesse en Belgique en 2019, on en a objectivé 16.804 de plus en 2020, a constaté la police fédérale en dressant ses statistiques annuelles. L’augmentation a été particulièrement forte dans la Région de BruxellesCcapitale (avec 340.109 constats contre 309.922 en 2019 et 220.007 en 2018) et les chiffres étaient plutôt à l'augmentation dans les provinces wallonnes (avec une baisse de près de 25.000 en Flandre). Plus de 120.000 dépassements de vitesse excédaient de plus de 30 km/h la vitesse maximale autorisée.