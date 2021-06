«Van Quick» veut des radars qui flashent non-stop

La pandémie de coronavirus n’a pas incité les Belges à lever le pied, puisque les chiffres des excès de vitesse ont augmenté malgré les périodes de confinement et la baisse de 20 % du trafic dans notre pays. Ainsi, si l’on dénombrait 4.042.196 excès de vitesse en 2019, on en a objectivé 16.804 de plus en 2020, a constaté la police fédérale en dressant ses statistiques annuelles. L’augmentation a été particulièrement forte dans la Région de Bruxelles-capitale (avec 340.109 constats contre 309.922 en 2019 et 220.007 en 2018) et les chiffres n’ont baissé dans aucune province, si ce n’est le Hainaut (247.784 excès de vitesse recensés contre 3.116 de plus l’année avant). Plus de 120.000 dépassements de vitesse excédaient de plus de 30 km/h la vitesse maximale autorisée.