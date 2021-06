Danemark - Belgique: montées diaboliques pour Hazard et Witsel

Montés à l’heure de jeu, Eden Hazard et Axel Witsel ont dynamisé l’animation des Diables rouges. Et ont prouvé que la Belgique a bel et bien besoin de ses cadors, surtout dans des circonstances plus délicates.

Les mauvaises langues le croyaient dépassé, voire cramé. Hors de forme et plombé par les pépins musculaires depuis quasiment deux ans, Eden Hazard a profité du Parken Stadium pour faire taire les plus sceptiques. Pour retrouver une part de confiance et de rythme, aussi. De là à parler de renaissance ? Il y a encore un pas que l’on n’oserait déjà franchir, tant cela fait un bail que le principal intéressé n’a plus enchaîné plusieurs prestations – ne fût-ce que trois – de haut niveau. Après avoir retrouvé le chemin de la compétition face à la Croatie (8 minutes de jeu) et en Russie le week-end dernier (18), Eden Hazard a, ce jeudi, eu droit à 31 minutes. Le temps pour les Diables rouges de renverser le Danemark. Le temps, également, pour lui de se montrer décisif avec un décalage très bien dosé en direction de Kevin De Bruyne (son 9e assist dans un grand tournoi depuis 2014). Une première, sous la vareuse noire-jaune-rouge, depuis le 19 novembre 2019 contre Chypre (6-1). 576 jours d’abstinence statistique, un bail pour un joueur de son calibre.