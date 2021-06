Romelu Lukaku: «J’ai parlé avec Eriksen ce jeudi. Notamment du plan Anti-Lukaku!»

Mais Romelu Lukaku a beaucoup travaillé et réalisé notamment un slalom étourdissant, côté droit, sur le deuxième but :

« En fait, en seconde période, j’ai évolué un peu comme contre le Brésil à la Coupe du monde, car il y avait plus d’espaces sur le côté. Je savais que je pouvais faire la différence, pour aider l’équipe. Une action à la Messi, sur le but de Kevin ? Non, à la Lukaku ! Et surtout un but fantastique, tant dans sa construction que dans la conclusion de Kevin. Quant au premier but, j’ai d’abord cru que Kevin allait tirer au but. Mais il a cette qualité en plus de voir les autres joueurs. »

Avant cela, les choses avaient été compliquées…