Danemark - Belgique: Kevin De Bruyne, le retour fracassant du patron

Sur 100 joueurs, 99 auraient tenté leur chance au but sur la remise en retrait de Romelu Lukaku. Kevin De Bruyne a mystifié deux défenseurs danois avant de glisser le cuir à Thorgan Hazard. « J’étais persuadé que c’était la meilleure solution », estime le principal intéressé. « En recevant la passe de Romelu, je savais que j’aurais été bloqué si je frappais directement au but. J’avais vu qu’il y avait au moins une personne à gauche et j’ai donné le ballon à Thorgan alors que Yannick était là aussi. »