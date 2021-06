Formule 1: mise au vert bénéfique pour Sebastian Vettel

Quatre titres mondiaux, 53 premières places, des records de précocité. Et pourtant, celui qui devait rendre de l’éclat à Ferrari entre 2015 et 2020 n’a cessé de régresser ces dernières saisons. Au point que le passage chez Aston Martin, cette année, avait des allures d’enterrement de première classe. Ses derniers résultats semblent indiquer que Sebastian Vettel a retrouvé son coup de volant magique.

Il soufflera les 34 bougies de son gâteau d’anniversaire le 3 juillet mais il fait partie de nos rendez-vous du dimanche après-midi depuis si longtemps qu’on a l’impression que Sebastian Vettel était déjà en F1 à l’époque des casques en cuir et des pneus en bois des îles. Il faut dire que l’Allemand, biberonné aux exploits de son compatriote Michael Schumacher, a enchaîné les records de précocité en débarquant dans l’écurie Red Bull alors au sommet de sa forme : plus jeune champion du monde (en 2010) à 23 ans, 4 mois et 11 jours, il est toujours le plus jeune poleman (21 ans, 2 mois et 11 jours) alors que Verstappen lui a piqué le privilège d’être le plus jeune vainqueur de GP (18 ans pour le Hollandais contre 21 ans pour l’Allemand).