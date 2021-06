Marius Gilbert sur un assouplissement de la bulle sociale: «On peut se le permettre»

Pour Marius Gilbert, il est désormais possible de « relâcher les choses et de donner une grande respiration à tout le monde. »

Marius Gilbert, un des visages les plus connus de la crise, était l’invité de la RTBF et de l’émission Jeudi en Prime. A la veille d’un nouveau Comité de concertation, il est revenu sur la bulle sociale. Et il n’écarte pas des assouplissements. « On peut se le permettre » assure le scientifique, qui a souligné la manière dont les choses évoluent. « Tous les signaux sont au vert. »

Le scientifique a néanmoins souligné qu’il fallait rester prudent en vacances, notamment à cause des variants.