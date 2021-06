Tennis: Wimbledon perd Nadal, Goffin et Osaka

Pas de David Goffin à Wimbledon. L’inquiétude, liée à sa cheville droite touchée lundi à Halle, s’est transformée en difficile décision pour le Belge qui traverse une passe difficile. De leur côté, Rafael Nadal et Naomi Osaka ont aussi renoncé à l’épreuve londonienne.

La dégringolade dans l’abîme de la déception et des rendez-vous manqués ne prend aucun temps mort ces dernières semaines pour David Goffin. Ce jeudi, dans la foulée de Rafael Nadal qui a lui aussi renoncé, notamment, à la messe londonienne, le Belge a officialisé son forfait pour le troisième Grand Chelem de la saison qui débute le 28 juin. Son premier forfait dans un rendez-vous de ce calibre depuis 2017 et, déjà, Wimbledon. En cause, une cheville droite malmenée lors d’une glissade sur la pelouse de Halle, ce lundi pour le lancement de sa saison sur gazon, qui laissait déjà poindre un sérieux doute sur la suite des festivités. Lui se voulait alors plutôt rassurant même si, forcément, il attendait les résultats des différents examens médicaux pour trancher, prendre la décision.