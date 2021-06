Double alerte aux orages et à des journées d’intense chaleur

La dégradation orageuse arrivée la nuit s’évacuera vers les Pays-Bas. A l’arrière, une accalmie avec quelques éclaircies sera possible mais le risque d’averses locales se maintiendra. L’après-midi, de nouveaux orages devraient se développer essentiellement sur le nord et le nord-ouest du pays pour s’évacuer vers la Mer du Nord et les Pays-Bas.

Orages

Cet après-midi, l’IRM prévoit à nouveau un risque d’orage principalement dans le nord et le nord-ouest du pays. Sous ces orages, localement d’abondantes précipitations (10L / m² voire plus) en peu de temps seront possibles mais aussi de la grêle ainsi que des rafales jusqu’à 80 km/h. Le Nord du pays est placé en alerte jaune aux orages jusqu’à ce soir 23 heures.