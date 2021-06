Saule Dare-dare

Après L’éclaircie et ses allures plus pop, Baptiste a voulu retrouver ses racines, les sources d’une chanson française boisée qui s’attache aux textes comme aux mélodies simples. Entre tendresse et mélancolie, bouffées d’optimisme et relations apaisées après une rupture sentimentale, Saule va à l’essentiel, sans fard ni gêne, mais toujours avec cette poésie douce. À l’image du très beau « Marta danse » (en hommage à Marta Gonzalez victime d’Alzheimer écoutant « Le lac des cygnes ») et même de la reprise étonnante de « Les démons de minuit » de Images.