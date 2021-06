Saule, rebelle rêveur, nous revient «Dare-dare»: l’écoute intégrale

Baptiste Lalieu, plus connu depuis une quinzaine d’années sous le nom de Saule, n’a jamais vraiment arrêté. Entre Gonzo rock et Zombie Kids tombés en enfance, il écrit et tourne sans cesse. Son dernier album, L’éclaircie, date de 2016, mais il n’a cessé de tourner en solo ou avec les Aventuriers (français) d’un autre monde. Il a même trouvé le temps de faire acteur dans Une part d’ombre et de publier l’an dernier l’EP Verso. Tout ça avant de confiner et de publier deux titres : « Dans nos maisons » et « Mourir plutôt crever » avec Alice On the Roof.