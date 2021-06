Natation: Vanhuys, la délivrance après la souffrance?

Des bornes, et encore des bornes – une petite centaine par semaine – avalées dans une piscine, en comptant les dalles, pour passer le temps en étant livré à soi-même, à raison de deux séances d’entraînement quotidiennes de deux heures et demie, loin de tout et de tous. Depuis qu’il a décidé, en 2017, de se réorienter vers le 10 km en eau libre, Logan Vanhuys a appris ce qu’étaient la monotonie et la souffrance. « La semaine dernière encore, à l’entraînement, on a eu droit à un 5 km chrono de la part de Philippe Lucas, c’est-à-dire qu’il a fallu boucler cette distance le plus rapidement possible, soit 55 minutes environ. Seul, contre la montre… »