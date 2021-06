Neymar en démonstration avec le Brésil en Copa America: il se rapproche du record de Pelé

Avec un Neymar très en jambes et une nouvelle fois buteur, le Brésil a écrasé le Pérou 4-0, jeudi, à Rio de Janeiro, signant sa deuxième victoire en deux matches de la Copa America.

En quête de leur dixième titre dans le tournoi, les Brésiliens ont infligé une nouvelle défaite cuisante à des Péruviens qu’ils avaient battus lors de la finale de la dernière édition, en 2019 (3-1).

Neymar, qui a marqué lors des quatre derniers matches de la Seleçao, a inscrit son 68e but en 107 matches internationaux, à neuf unités du record du Roi Pelé.

Les autres buts ont été inscrits par Alex Sandro, Everton Ribeiro et Richarlison.

Le Brésil reste sur une série de neuf victoires consécutives et n’a pas encaissé le moindre but lors des six dernières rencontres.