Yémen: huit nuits ligoté à une chaise, sans dormir

récit

La torture est une mise en scène de la cruauté. Et comme toute mise en scène, elle comporte son lot de mystères. Après avoir capturé le cheikh Jamal al-Maamari au milieu de la nuit, les rebelles houthis lui assènent des coups répétés à la tête et au cou avec la crosse de leurs fusils d’assaut. Quand l’homme de 47 ans se réveille, il sent du sang partout sur son corps. Et il ne peut plus bouger les jambes. Avant de le conduire à la voiture censée l’emmener en prison, ils le mettent dans un sac mortuaire vivant. Pourquoi ?