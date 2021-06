La Juventus en deuil: Giampiero Boniperti, véritable légende du club, est décédé

Giampiero Boniperti, ancien joueur emblématique puis président de la Juventus, est décédé vendredi, à 92 ans, a annoncé le club italien.

Boniperti avait rejoint la Juventus en 1946. Comme joueur, il a remporté cinq titres de champion d’Italie et deux coupes nationales ainsi que le classement des buteurs en 1947. Il est resté de nombreuses années le meilleur buteur de l’histoire du club, avec 179 buts, avant d’être détrôné par Alessandro Del Piero en 2010. Il a totalisé 444 matchs de première division sous le maillot de la Vieille Dame, là aussi un record battu par Del Piero en 2010.

Boniperti est ensuite devenu président de la Juventus, de 1971 à 1990, puis administrateur délégué jusqu’en 1994. Durant cette période, la Juventus a notamment remporté neuf championnats et les trois coupes d’Europe : la Coupe des Champions en 1985, la Coupe des Coupes en 1984 et la Coupe de l’UEFA en 1977, 1990 et 1993, ainsi que la Coupe Intercontinentale en 1985.