Brexit - Les exportations britanniques de produits alimentaires vers l'UE en chute après le Brexit

Les ventes aux pays non membres de l'UE ont ainsi représenté 55% de toutes les exportations britanniques de produits alimentaires et de boissons au cours des trois premiers mois de 2021, contre moins de 40% un an plus tôt, selon les données de la Food and Drink Federation.

Cela n'est toutefois pas dû à un boom important des exportations vers les pays non membres de l'UE, qui n'ont augmenté que de 0,3%.

Cela signifie plutôt que les exportations globales de produits alimentaires et de boissons ont chuté à 3,7 milliards de livres (4,3 milliards d'euros), contre 5,1 milliards de livres l'année précédente.

"La perte de 2 milliards de livres d'exportations vers l'UE est un désastre pour notre industrie et une indication très claire de l'ampleur des pertes auxquelles les fabricants britanniques sont confrontés à plus long terme en raison des nouvelles barrières commerciales avec l'UE", a déploré Dominic Goudie, responsable du commerce international de la Food and Drink Federation.