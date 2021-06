Mondial 2022 - La Coupe du monde donnera un coup de pouce de 20 milliards de dollars à l'économie qatarie

Le Qatar fait l'objet de nombreuses critiques, et pas seulement en raison des allégations de violations des droits de l'Homme, notamment dans la construction des stades. On craint également que les matches soient peu suivis. Les supporters qui viendront dans l'État du Golfe devront également se plier à des règles strictes davantage qu'ils ne le souhaiteraient. Dans la culture musulmane conservatrice du Qatar, les femmes et les hommes portent ainsi, dans la plupart des lieux publics, des vêtements qui couvrent leurs épaules et leurs genoux, tandis que l'alcool n'est servi que dans les hôtels de luxe.

Hassan Al Thawadi a souligné qu'il appartient aux opérateurs privés d'autoriser les vêtements qui violent le code vestimentaire, tels que les chemisettes et les shorts, dans les lieux commerciaux. De l'alcool sera disponible dans les zones désignées telles que les fan zones. En outre, le Qatar étudie les possibilités de soustraire au système judiciaire local les atteintes plus graves à la moralité et à la décence, telles que l'ivresse publique des supporters.