Romelu Lukaku dans les bras de l’entraîneur du Danemark: «Je leur suis éternellement reconnaissant»

À la fin de la rencontre entre le Danemark et la Belgique, Romelu Lukaku a pris Kasper Hjulmand dans ses bras. Il a expliqué à la télévision danoise qu’il avait remercié l’entraîneur de Christian Eriksen.

« Le caractère dont les Danois ont fait preuve aujourd’hui était formidable. Ils méritaient plus », a déclaré Romelu Lukaku après le match sur la chaîne danoise TV3. « J’ai dit à Hjulmand que je les respecte vraiment en tant qu’hommes. Je leur suis éternellement reconnaissant d’avoir sauvé la vie de Christian. C’est un bon ami. », a déclaré l’attaquant belge après avoir embrassé non seulement Hjulmand, mais aussi des joueurs comme Kasper Schmeichel et Thomas Delaney.

Le coach danois ne tarit pas d’éloges à l’égard de Romelu Lukaku : « Il a fait forte impression. C’est une personne fantastique et un bon ami d’Eriksen. Il m’a dit qu’il était reconnaissant que Christian est encore en vie. Le football est une des plus belles choses au monde. Cela va au-delà des religions et des frontières. Nous appartenons à la même famille, » a déclaré Kasper Hjulmand.