"Après le coronavirus, accepter les restructurations plutôt que de les fuir" (BeTA)

Il faut voir la restructuration comme une solution pour sauver les entreprises et l'emploi en Belgique après la crise du coronavirus, défend jeudi la Belgian Turnaround Association (BeTA). Ce collectif, récemment créé par des entreprises actives dans le secteur des restructurations (Deloitte, ING, Linklaters, Allen & Overy, Eight Advisory et autres), veut devenir la voix collective de la profession du redressement et de la restructuration du pays.