«Grand Union»: Zadie Smith, en mode essai-aigreur

Il y a déjà du neuf, arrivé ce jeudi sous la forme d’une édition en livre de poche : dans Indices, Zadie Smith compile six essais qu’elle a rédigés au cours de l’année 2020, pendant le confinement qu’elle a vécu à New York. Elle dévoile ses pensées sur cette drôle de période, et les sentiments que celle-ci a éveillés en elle, dont elle tire, à rebours, deux leçons principales, inspirées par la lecture de Marc Aurèle : « Converser avec soi-même peut être utile. Ecrire, c’est donner à entendre. »