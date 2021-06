La réouverture des pubs et restaurants a un impact sur les supermarchés britanniques

La réouverture des pubs et restaurants au Royaume-Uni a un impact sur les magasins du pays et plus particulièrement sur les supermarchés. Selon le bureau de statistiques britannique, les ventes au détail ont chuté le mois dernier, la population ayant préféré aller manger ou boire en extérieur. Les terrasses ont rouvert mi-avril outre-Manche et les clients ont de nouveau été accueillis à l'intérieur le 17 mai.