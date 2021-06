Procès Arco - La défense de Francine Swiggers dénonce que sa cliente soit un "bouc-émissaire"

"Quand les choses tournent mal, nous avons tendance, en tant que société, à chercher un bouc-émissaire. C'est ce qui se passe avec madame Swiggers, en tant que responsable de la chair et du sang. Elle est impliquée à tort", a plaidé l'avocate de la défense, Me Eline Tritsmans. "On fait comme si elle était seule aux commandes, non seulement chez Arco mais aussi chez Dexia", a-t-elle dénoncé.

Pour l'avocate, plusieurs éléments vont en faveur de sa cliente. En premier lieu et surtout, la chronologie : "la plus grande partie de la tromperie s'est déroulée, selon les plaignants, entre 1995 et 2000, mais Mme Swiggers n'était alors pas encore présidente du groupe".

Me Tritsmans a aussi fait référence au fait que l'assignation personnelle de Francine Swiggers a eu lieu le 10 mars 2015, six mois seulement après la convocation des sociétés Arco. "Cela semble être une décision stratégique, par laquelle Deminor a une nouvelle fois attiré l'attention de la presse", a estimé la défense.