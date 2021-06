«Je ne haïrai pas»: refuser la haine, malgré tout

D’emblée, on sait que cette histoire finit mal. D’ailleurs, Je ne haïrai pas s’ouvre sur cette terrible vidéo, qui a fait le tour du monde lorsqu’en janvier 2009, pendant l’opération Plomb Durci, une roquette israélienne frappe la maison d’Izzeldin Abuelaish à Gaza, tuant ses trois filles et sa nièce, et que son désespoir est capté en live sur une chaîne de télé israélienne. Cet homme, médecin obstétricien palestinien, spécialiste de l’infertilité, qui a fait le choix d’exercer en Israël pour aider les femmes à donner la vie, vient de voir la vie de ses proches voler en poussière.