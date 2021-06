L'industrie alimentaire wallonne doublement touchée par la crise et la flambée des prix

L'industrie alimentaire wallonne a été sévèrement touchée par la crise sanitaire et doit en plus faire face à la flambée des prix et aux pénuries pour toute une série de matières premières, alerte vendredi la fédération de l'industrie alimentaire wallonne, Fevia Wallonie. Elle s'attend à ce que cet impact se poursuive en 2021 et demande de maintenir les mesures de soutien aux entreprises les plus touchées.