Carte blanche sur l’accessibilité des soins de santé: stop au numerus clausus pour les étudiants en médecine!

L’accessibilité des soins peut se définir comme la facilité à accéder aux services de santé, tant physiquement, qu’en termes de coûts, de temps et de disponibilité de personnel qualifié. L’accessibilité est un prérequis indispensable à un système de santé de qualité. Selon le dernier rapport du Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE), la densité des médecins en activité est très stable depuis l’an 2000, avec 3,07 médecins en activité pour 1.000 habitants en 2016. Mais ce chiffre ne donne pas un reflet correct de la réalité car il inclut tous les médecins, y compris ceux qui ont une activité extrêmement réduite. Les résultats du couplage des données par l’Inami donnent des chiffres plus précis et plus inquiétants. Ils permettent de recenser pour la médecine générale, 1,09 médecin actif dans les soins de santé pour 1.000 habitants. Par ailleurs, le pourcentage de femmes ne cesse d’augmenter au fil des ans de même que l’âge moyen des généralistes, le tiers d’entre eux ayant actuellement plus de 60 ans.

Pour combler le manque d’effectifs, le recours aux médecins formés et diplômés à l’étranger a augmenté en Belgique au fil des ans, passant de 4 % en 2000 à 12,0 % en 2017. Pourtant, dans un « Code de pratique mondial pour le recrutement international des personnels de santé », l’Organisation mondiale de la santé encourage les pays à acquérir une plus grande autonomie en ce qui concerne la formation du personnel de santé.

Le profil du médecin a changé Le profil des médecins a aussi changé au fil des décennies. Le temps est révolu (ou plutôt devrait être révolu, comme l’actualité récente nous l’a montré) où les médecins prestaient 90 heures par semaine, ce qui était en particulier monnaie courante pour les médecins candidats spécialistes. Actuellement, leur durée hebdomadaire de travail ne peut légalement dépasser 48 heures en moyenne sur une période de référence de 13 semaines avec un maximum de 60 heures par semaine. La féminisation de la profession et le fait que de plus en plus de médecins ne souhaitent pas prester un horaire temps plein doivent également être pris en considération. Il faut enfin noter le manque d’attrait des jeunes diplômés pour la médecine générale. Ainsi, la part des nouveaux médecins diplômés qui choisissent la médecine générale était de 31 % en 2016, alors qu’elle devrait idéalement atteindre 40 % pour répondre aux besoins du terrain. Lire aussi Concours d’entrée en médecine: face à la pénurie de médecins, le Cium met son veto Les signaux annonciateurs d’une situation critique Quelle est alors la pertinence de maintenir un numerus clausus en médecine alors que tous les signaux nous font craindre une situation critique, en particulier pour les soins de première ligne ?