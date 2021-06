Emploi, recherche, exportations... Les entreprises pharmaceutiques au top en 2020

L'emploi a ainsi progressé de 13,6% entre 2016 et 2020, avec l'an dernier 40.464 personnes employées dans les firmes bio-pharmaceutiques belges. "Si l'on y ajoute les emplois indirects et induits générés par le secteur, ce chiffre monte à près de 130.000 emplois en Belgique", souligne pharma.be.

Les entreprises ont investi quotidiennement 13 millions d'euros en recherche et développement de nouveaux médicaments et vaccins, ce qui représente une augmentation de 29% en un an. Au total, en 2020, 4,96 milliards d'euros ont ainsi été investis. Le nombre de chercheuses et chercheurs actifs dans ce domaine a crû de près de 40% en quatre ans, pour atteindre 6.234 personnes en 2020.