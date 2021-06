Coronavirus - Brussels Airlines et TUI enregistrent une forte augmentation des réservations

Brussels Airlines et TUI enregistrent une forte augmentation du nombre de réservations, signalent vendredi la compagnie aérienne et le voyagiste. La première s'apprête d'ailleurs à transporter un million de voyageurs cet été. Les deux entreprises constatent en effet une tendance positive depuis la levée de l'interdiction des voyages non-essentiels en Belgique le 19 avril dernier, avec une augmentation des réservations qui s'est encore accentuée ces dernières semaines. Les destinations du sud de l'Europe ont particulièrement la cote.

Du côté de Brussels Airlines, on enregistre des augmentations hebdomadaires de 30 à 50%. Cela grâce aux programmes de vaccination qui tournent à plein régime, à la mise en place du certificat vert numérique et à l'évolution des restrictions de voyage.

Chez TUI, on ne dispose pas de chiffres précis, tellement les réservations évoluent rapidement ces dernières semaines. De nombreuses destinations sont sorties de zone rouge récemment et beaucoup de clients ont attendu plus tard que d'habitude pour réserver leurs vacances. S'y ajoutent en outre les traditionnels adeptes du last-minute qui se manifestent à cette époque-ci de l'année. Ce qui crée une "avalanche" d'appels au call-center du tour-opérateur et de visites en boutiques, explique Piet Demeyere, porte-parole du voyagiste.