Kings Of Convenience de retour sur le trône, une belle respiration: l’écoute intégrale

Douze ans... Douze ans qu’on n’avait en quelque sorte plus eu de nouvelles d’Erlend Øye et d’Eirik Glambek Bøe, en fait depuis la sortie de leur dernier album en date, Declaration of dependance . Et voilà que nous arrive du neuf, annoncé par le single « Rocky trail ». Comme Bøe le confiait hier à l’Independant outre-Manche, le fait que le duo soit toujours là après vingt ans tient du miracle. « Il a une tendance naturelle à s’en aller, dit-il, à propos de son camarade, et à ne jamais revenir. A s’en aller ailleurs, rencontrer d’autres gens et ne jamais regarder en arrière. Faire vivre un projet à long terme dans ces conditions, c’est un peu un challenge. »