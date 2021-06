Kings Of Convenience Peace or love

A quelques petits détails près, c’est comme si ces douze ans, ou ces vingt ans en remontant à leurs débuts, n’avaient pas changé grand-chose, pas eu beaucoup de prise sur leur art, leurs boucles de guitares acoustiques et leurs mélodies dépouillées. Tout au plus note-t-on des programmations de batterie pour accompagner « Fever » et, ici ou là, une petite touche plus bossa que folk. Outre, bien sûr, les deux titres imaginés avec Leslie Feist, « Catholic country » et « Love is a lonely thing ». Ce qui n’est plus pareil, c’est évidemment le contenu de ces chansons. Là où, à l’époque, les deux garçons se posaient des questions sur leur place dans l’existence, ils ont aujourd’hui acquis suffisamment d’expérience (Erik est en outre devenu papa) pour puiser à d’autres sources d’inspiration. Une belle respiration.