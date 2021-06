Axel Witsel: «J’espère pouvoir jouer 90 minutes dès les huitièmes de finale»

Après avoir réussi son incroyable pari en montant au jeu lors de la victoire des Diables contre le Danemark, plus de 5 mois à peine après sa rupture du tendon d’Achille, Axel Witsel s’est présenté en conférence de presse ce vendredi pour répondre aux questions des journalistes.

Questionné sur l’objectif qu’il s’est fixé en termes de durée, avant de rejouer un match entier, Witsel a affiché ses ambitions : « J’espère jouer 90 minutes en huitièmes de finale. Et j’aimerais déjà jouer plus au prochain match afin d’être le mieux préparé possible pour les huitièmes. Ce dont j’ai besoin c’est d’avoir plus de minutes et j’espère au moins disputer une heure du match contre la Finlande. »