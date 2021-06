Euro 2020: et si les Diables rouges devaient plutôt viser la deuxième place du groupe B?

Avec six points sur six, les Diables rouges termineront quoi qu’il arrive en tête de leur groupe s’ils ne s’inclinent pas contre la Finlande. Mais le tirage ne leur serait-il pas plus favorable en terminant à la deuxième place ?

Entrée en matière réussie à l’Euro 2020 pour les Diables rouges, qui ont remporté leurs deux premiers matches contre la Russie et le Danemark. Avant d’affronter la Finlande lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes, la Belgique pointe à la tête du groupe B avec trois points d’avance sur ses deux poursuivants, russes et finlandais. Mais, comme lors de la Coupe du monde 2018, des questions se posent quant aux adversaires potentiels des Diables pour les prochains tours. Et si les hommes de Roberto Martinez avaient tout intérêt à terminer à la deuxième place de leur groupe, afin de se retrouver dans une partie de tableau plus favorable ?