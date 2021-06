«Dress Code»: au cœur de la danse

Avec cette création pour cinq formidables interprètes de breakdance, Julien Carlier livre une chorégraphie puissante et fragile, virtuose et intimiste. Un bijou.

Cinq danseurs sur un plateau nu. C’est tout ce dont Julien Carlier a besoin pour nous entraîner durant une petite heure dans le monde du breakdance. Pas seulement dans un show virtuose mais au cœur de cet univers, des mouvements répétés inlassablement, de l’entraînement épuisant, de la virtuosité flamboyante et de la fragilité omniprésente.

Un par un, les cinq danseurs apparaissent sur le plateau. Séparément. Dans leur bulle. Rien d’explosif ou de bluffant dans cette entrée en matière. Juste cinq personnalités qui se présentent à nous à travers quelques gestes, quelques regards. Puis, petit à petit, on plonge dans ce monde dont on ne connaît généralement que la partie spectaculaire : les battle, les enchaînements les plus fous, la maîtrise technique.