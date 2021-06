Le MR recrute Nadia Geerts sur les questions de neutralité

Le parti profite du débat sur le voile et des critiques contre Défi pour se positionner sur une vision stricte de la neutralité.

Par Bernard Demonty et Fanny Declercq

Le président du MR, Georges-Louis Bouchez a confirmé cette après-midi un recrutement spectaculaire pour celles et ceux qui suivent les questions relatives à la neutralité et le port des signes religieux. Il s’agit de Nadia Geerts. Agrégée en philosophie à l’ULB, l’essayiste et chroniqueuse s’est illustrée plusieurs fois dans ce débat par des positions en faveur de la neutralité dans les services publics.

La militante laïque va travailler à mi-temps comme conseillère et chargée de projet pour le centre Jean Gol, le centre d’études du MR, sur les questions relatives à la neutralité de l’État, aux libertés individuelles et à l’égalité. Elle aura également un rôle dans la réforme de l’État, a détaillé le président libéral.