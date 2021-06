Comité de concertation: la bulle sociale passe de 4 à 8 personnes

Le Comité de concertation a débuté, réunissant responsables fédéraux et fédérés, où, comme l’on sait, il est question de nouveaux assouplissements dans les mesures de contrainte Covid. Une première information a filtré. A bonne source, on nous communique que la « bulle » sociale passe de 4 à 8 personnes, au domicile (en fait, c’est le foyer plus huit personnes), et pour ce qui concerne les tables en restaurant. Par ailleurs, on parle du retour du plexiglas en extérieur. En outre, il est question de fermer les bars à 1h du matin.